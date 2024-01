Altenstadt

Solarparks, Gewerbegebiete oder Wohnungen in Untereichen?

Plus Der Marktrat von Altenstadt diskutiert über PV-Freiflächenanlagen und nimmt Grundsatzfragen in den Blick. Wichtiges ist ungeklärt – auch in Herrenstetten.

Von Armin Schmid

Mit drei möglichen Solarparks hat sich der Marktgemeinderat von Altenstadt in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Im Mittelpunkt stand die Ortsentwicklung: An den vorgesehenen Standorten in Untereichen wären auch Wohn- oder Gewerbegebiete denkbar, in Herrenstetten blieb eine andere Frage offen. Wie es nun weitergehen soll.

Bei zwei Projekten ging es laut Bürgermeister Wolfgang Höß darum, ob ein vorhabenbezogener Bebauungsplan mit einer Änderung des Flächennutzungsplans in die Wege geleitet werden soll. Diese beiden Solarparks könnten im Bereich der Hammerschmiede in Untereichen entstehen. Hinzugekommen ist laut Bürgermeister noch ein dritter Antrag, der die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage mit rund 3,8 MWp im Bereich der Gemarkung Herrenstetten zum Ziel hat.

