Tauchunfall am Sinninger See: Frau stieg zu schnell auf

Feuerwehren retten Taucherin aus dem Wasser, nachdem sie nach einem zu schnellen Aufstieg gesundheitliche Schwierigkeiten bekam.

Im Sinninger See kam es am Wochenende zu einem Tauchunfall. Die Illertisser Wasserwacht berichtet von dem Einsatz: Am Samstagvormittag kämpfte eine Taucherin nach einem zu schnellen Aufstieg mit gesundheitlichen Problemen. Die örtlichen Feuerwehren, die als Erste am Einsatzort eintrafen, konnten die Frau an Land bringen. Die Wasserwacht aus Illertissen wurde dann zwar nicht mehr benötigt, die Illertisser Einsatzkräfte loben dennoch die jetzt wieder besser funktionierende Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg. (AZ)