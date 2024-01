Altenstadt

13:29 Uhr

Umzugsstrecke, Umleitungen und mehr: die Infos zum "Altastadtr Faschingsomzug"

Am Sonntag, 4. Februar, findet der Faschingsumzug in Altenstadt statt.

Von Armin Schmid

Am 4. Februar geht es in Altenstadt hoch her: Der "Altastadtr Faschingsomzug" mit rund 60 Gruppen und Motivwagen steht an. Die Infos im Überblick.

Auf ins nächste Faschingswochenende: Am Sonntag, 4. Februar, zieht der "Altastadtr Faschingsomzug" durch die Straßen der Marktgemeinde. Rund 60 Gruppen und Motivwagen haben ihre Teilnahme zugesagt. Beginnen wird der Tag um 10.30 Uhr mit der Narrenmesse in der Pfarrkirche „Zum guten Hirten“. Anschließend geht es um etwa 11.30 Uhr zum Narrendorf am Marktplatz. Sieben Altenstadter Vereine werden das Narrenvolk rund um den Marktplatz mit Essen und Getränken versorgen. Um 12.30 Uhr schließt sich dann in der TSV-Halle der Zunftmeister-Empfang mit je zwei Vertretern jedes teilnehmenden Vereins an. Zur Warm-Up-Party können sich die Besucherinnen und Besucher bereits vor dem Umzug am Rathaus versammeln. Danach fiebern mehr als 1200 Hästräger und andere Mitwirkende dem Höhepunkt des Tages entgegen. Der Narrenruf in Altenstadt lautet "Arrewie – Arrewa" Die Aufstellung zum Umzug erfolgt ab 13 Uhr im Rollbahnweg. Der Narrenruf "Arrewie – Arrewa" wird dann ab 14 Uhr durch die Straßen hallen. Der Gaudiwurm schlängelt sich nach Angaben des Landratsamts Neu-Ulm vom Rollbahnweg über die Blücherstraße, Hindenburgstraße, Memminger Straße, Schillerstraße und den Finkenweg bis zum Umzugsende. Die Faschingswagen biegen zum Finale von der Schillerstraße in die Bahnhofstraße bis zum Ziel ab. Traditionell stark vertreten sind die Altenstadter Narrenzünfte, die sich unter dem Dach der "Altastadtr Faschingsfreunde" zusammengeschlossen haben und die Organisation stemmen. Vollen Einsatz zeigen die Altastadtr Schellavegl, Schedder-Häxa, Filzinger Grias Boale, Bläach Gugga Fätzzer und die Unteroichr Keazalälle. Mit dabei sind außerdem Fußgruppen und Motivwagen aus Nah und Fern. Zu sehen sind zum Beispiel die Moorhexen aus Herlazhofen bei Leutkirch, ein Motivwagen der Faschingsfreunde aus Bobingen, die Mühlenhexen aus Mühlhausen oder der Hofstaat mit Elferrat aus Boos. Verpflegungszelte stehen auf dem Herrmann-Rose-Platz, dem nördlichen Marktplatz, dem Raiba-Platz und bei der Alten Bleiche. Nach dem Umzug geht die Party im Narrendorf auf dem Marktplatz weiter. Altenstadter Faschingsumzug am 4. Februar: Umleitungen für Verkehr Die Staatsstraße 2031 zwischen Hindenburgstraße und Schillerstraße ist von 12 bis 22 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Lesen Sie dazu auch Landkreis Neu-Ulm Fasching 2024 in Raum Ulm/Neu-Ulm und Umgebung: Die Termine im Überblick

