Urkundenfälschung und illegaler Aufenthalt fliegen auf

Fahnder der Grenzpolizei kontrollierten ein Auto auf der A7 bei Altenstadt. Nun muss ein Mann Deutschland innerhalb der nächsten Tage verlassen.

Urkundenfälschung und ein illegaler Aufenthalt sind durch eine Kontrolle der Grenzpolizei auf der A7 bei Altenstadt aufgeflogen. Am Montag gegen 12.15 Uhr kontrollierten Fahnder dort ein Auto mit zwei Insassen. Dabei konnte sich der 33-jährigen Fahrer zunächst nicht ausweisen. Auf Nachfrage zeigte er auf seinem Handy ein Bild einer rumänischen ID-Karte, die seinen Namen aufwies. Das angebliche Dokument wurde laut Polizeibericht schnell als Fälschung identifiziert. Auf Vorhalt gab der visumspflichtige Mann aus Aserbaidschan zu, dass er sich die ID-Karte gekauft habe, um in Deutschland bleiben zu können. Ihn erwartet eine Anzeige. Nachdem er eine Sicherheitsleistung in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags hinterlegt hatte, wurde er aus der Kontrolle entlassen. Er muss Deutschland innerhalb der nächsten Tage verlassen. (AZ)