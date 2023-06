Wer treibt auf dem Friedhof in Altenstadt sein Unwesen?

Plus Ursula Schrade aus Altenstadt pflegt das Grab ihres Mannes. Doch immer wieder nimmt dort jemand Blumen weg - oder legt neue dazu. Die Witwe steht vor einem Rätsel.

Mit verschiedenen Pflanzen und Figuren ist das Grab ein sichtlich gepflegtes Stückchen Erde. Seit rund sechseinhalb Jahren kümmert sich Ursula Schrade aus Filzingen um die Ruhestätte ihres Ehemanns und besucht sie regelmäßig. Heinz Schrade starb im Januar 2017. Auf dem Altenstadter Friedhof wurde seine Urne beigesetzt. Seit Ende 2017 erlebt sie bei ihren Besuchen am Grab immer wieder unschöne Überraschungen. Jetzt wandte sie sich an unsere Redaktion, um das Problem öffentlich zu machen.

Ursula Schrade erzählt, dass immer wieder Blumen herausgerissen wurden. Zuweilen wurden aber auch andere ohne ihr Wissen eingesetzt. Ihre Blumensträuße fehlten plötzlich, dafür wurden manchmal auch schon fremde Sträuße ins Grab gelegt. Im Grablicht, das sie inzwischen mit einem Draht gesichert hat, wurden Kerzen herausgenommen und nicht mehr ersetzt.