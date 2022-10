Polizei erwischt zwei Männer beim Schilder-Diebstahl

Das Halteverbotsschild aus Au war offenbar als Geburtstagsgeschenk gedacht. Doch daraus wurde nichts.

Dieses Geburtstagsgeschenk wird teuer: Ein Anwohner in Au hat am frühen Sonntagmorgen beobachtet, wie sich zwei junge Männer an der Ecke Fasanenweg/Heinrich-Mack-Straße an einem Verkehrszeichen zu schaffen machten, dieses abmontierten und mitnahmen. Er verständigte daraufhin die Polizei.

Die Polizeibeamten entdeckten die beiden 18- und 20-jährigen Männer in der Nähe mit dem Verkehrszeichen – es handelte ich um das Zeichen 286, also eingeschränktes Halteverbot. Dieses sollte angeblich als Geburtstagsgeschenk für eine anstehende Feier dienen. Die beiden jungen Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (AZ)