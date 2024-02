Babenhausen

06:00 Uhr

Abschied von zwei Claudias, die sich viele Jahre in Babenhausen einsetzten

Plus Die eine saß viele Jahre im Vorzimmer des Grundschulleiters, die andere im Vorzimmer des Bürgermeisters. Nun werden Claudia Bader und Claudia Schäfer verabschiedet.

Von Sabrina Karrer

Ohne die Unterstützung im Vorzimmer hätte so mancher Chef schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Vor allem, wenn dort Menschen wie Claudia Bader oder Claudia Schäfer sitzen. Die eine hatte ihren Arbeitsplatz im Vorzimmer des Babenhauser Grundschulrektors, die andere im Vorzimmer des Bürgermeisters. Der Vorname ist nur eine Gemeinsamkeit. Beide waren über viele, viele Jahre hinweg die ersten Ansprechpartnerinnen, wenn jemand zu ihren Chefs wollte oder ein anderes Anliegen hatte. Und beide waren gute Seelen des Hauses. Nun werden sie in den Ruhestand verabschiedet.

Claudia Bader wurde am letzten Arbeitstag in der Grundschule überrascht. Die Schulkinder standen über zwei Stockwerke verteilt in der Aula, um sich singend zu verabschieden: "1, 2, 3 und 4 - wir sagen heute Tschüss und danken dir. 5, 6, 7, 8 - du hast so viel für uns gemacht." Schulleiter Wolfgang Schiersner griff sogar selbst zur Gitarre. "Die Frau Bader" sei allen Schulkindern und vielen Eltern ein Begriff, schließlich sei sie 25 Jahre "Seele der Schule" gewesen, sagte er. Manchmal habe es bei ihm selbst an der Tür geklopft und die erste Frage des Kindes dahinter lautete: Wo ist Frau Bader? "Manche Probleme trauten mir die Kinder zu lösen wohl nicht zu", scherzte Schiersner.

