Babenhausen

15:15 Uhr

Ärger nach dem Weinfest: Marktrat klagt über Schäden

In Babenhausen wurde friedlich und fröhlich Weinfest gefeiert. Doch an diesem Wochenende haben Unbekannte in der Marktgemeinde auch Unschönes hinterlassen.

Das Weinfest des Musikvereins Babenhausen vor einer Woche war ein großer Erfolg - doch um das Fest herum lief leider nicht alles harmonisch ab. Marktrat Walter Kalischek beklagte in der Sitzung des Marktrats, dass es zu Beschädigungen gekommen war. So haben Unbekannte auf dem Parkplatz beim Schulzentrum drei Verkehrsschilder umgerissen. Außerdem wurden bei den Wertstoffcontainern am Rande des Parkplatzes wilde Müllablagerungen hinterlassen, so der Marktrat. (clb)

