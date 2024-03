Aktion "Sauberes Babenhausen": Wer macht mit?

Wie jedes Jahr putzt sich Babenhausen im Frühjahr heraus. Im Rathaus können sich Freiwillige für das Müllsammeln anmelden. Auch der Landkreis startet einen Aufruf.

Immer im Frühjahr treffen sich in Babenhausen Freiwillige, um den Ort gemeinsam aufzuhübschen. Im Rahmen der Aktion "Sauberes Babenhausen" sammeln die Helferinnen und Helfer dann Abfall ein, der in der Natur gelandet ist - also dort, wo er nichts zu suchen hat. Termin für das kollektive Müllsammeln ist Samstag, 6. April. Treffpunkt ist um 9 Uhr vor dem gemeindlichen Bauhof in der Frundsbergstraße.

Vereine, Gruppen, aber auch Einzelpersonen können sich im Rathaus anmelden; telefonisch unter 08333/9400-31 oder per E-Mail an vorzimmer@babenhausen.org. Um die Organisation zu erleichtern, sollen die Freiwilligen bis spätestens Dienstag, 26. März, mitteilen, mit wie vielen Personen ihr Verein teilnimmt und ob sie Fahrzeuge und Anhänger dabei haben. Wegen der Versicherung muss das Kfz-Kennzeichen angegeben werden. Am Veranstaltungstag sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur eigenen Sicherheit Warnwesten und Handschuhe tragen, heißt es vonseiten der Gemeinde. Als Dankeschön gibt es einen Imbiss zum Abschluss von "Sauberes Babenhausen" gegen 11 Uhr.

Der Markt Babenhausen und der Landkreis Unterallgäu rufen zum Müllsammeln auf

Auch landkreisweit findet eine Müllsammelaktion statt, vom 2. bis zum 19. April. Das Motto lautet „Pack mer's - Sauberes Unterallgäu“. Zum zweiten Mal sind Vereine, Gruppen, Schulklassen, Kindergartengruppen und sonstige Zusammenschlüsse zum Mitmachen aufgerufen. Das teilt die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises mit.

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis spätestens Freitag, 22. März. Das Anmeldeformular steht zum Download auf der Homepage des Landratsamts unter www.unterallgaeu.de/packmers und im Online-Portal der Abfallwirtschaft bereit. Zudem kann es telefonisch angefordert werden unter 08261/995-8090. Nicht vergessen sollte man, einen Ansprechpartner anzugeben.

Angemeldete Gruppen können die gesammelten Abfälle im Aktionszeitraum kostenlos an der Umladestation Breitenbrunn oder an den Wertstoffhöfen in Bad Wörishofen, Mindelheim und Ottobeuren abgeben. Am Ende werden unter allen Teilnehmern fünfmal je 100 Euro verlost. Die erste Müllsammelaktion des Landkreises im vergangenen Jahr war laut Landratsamt ein Erfolg: Rund 50 Gruppen und Vereine beteiligten sich und sammelten insgesamt 2,3 Tonnen Müll. (stz/AZ)