vor 34 Min.

Als in Babenhausen noch Zöllner wachten und Wegegeld kassierten

An der sogenannten "Lindenkreuzung" überwachte ein "Zollerer" den durchgehenden Fahrzeugverkehr und kassierte Brücken- und Wegegeld. Unser Foto stammt aus der Zeit um 1850.

Plus Früher standen in Babenhausen an den alten Brücken und Kreuzungen Zoll-Stationen. Das war dank der "Komerzialstraße" durchaus ein erträgliches Geschäft.

Von Dieter Spindler

Über Jahrhunderte waren in Babenhausen die einzigen zwei Übergänge für Fuhrwerke über die Günz und den Mühlbach die äußere Günzbrücke und die Johannisbrücke Auf der Wies. Erst im 20. Jahrhundert wurden mit der Frundsbergbrücke (1941) und der Rechbergbrücke (1980) zusätzliche Brücken für Fahrzeuge erbaut und neue erweiterte Verkehrsmöglichkeiten erschlossen. Die Brücken hatten damals eine wichtige Funktion.

