Babenhausen

12:00 Uhr

Altbürgermeister Theo Lehner ist jetzt Ehrenbürger in Babenhausen

Plus Der aktuelle Rathauschef und Weggefährten von Theo Lehner würdigen das umfangreiche Engagement des heute 75-Jährigen für Babenhausen und Umgebung.

Von Claudia Bader

Nahezu drei Jahrzehnte lang war der Name Theo Lehner eng mit dem Markt Babenhausen verbunden. Fünfmal wurde er zum Bürgermeister gewählt. 15 Jahre nach seiner Amtsübergabe durfte der 75-jährige in Anerkennung seiner Verdienste mit der Ehrenbürgerschaft die höchste Auszeichnung entgegen nehmen, die eine Kommune verleihen kann. „Du hast nie danach gefragt, was die Gemeinde für dich tun kann, sondern es war dir stets wichtig, alles für die Gemeinde zu tun, was möglich war“, sagte der jetzige Rathauschef Otto Göppel bei der Übergabe der Urkunde.

Zahlreiche Gäste, darunter aktuelle und ehemalige Mitglieder des Marktrats und Mitarbeiter der Verwaltung, Vertreter der örtlichen Vereine und Bürgermeister von Nachbargemeinden sowie Familienmitglieder und Freunde des Geehrten hatten sich zu dieser ganz besonderen Feierstunde im Rössle-Saal in Babenhausen eingefunden. Mit Verleihung der Ehrenbürgerschaft wolle der Fuggermarkt die Lebensleistung des langjährigen Bürgermeisters würdigen und ein Zeichen der Wertschätzung setzen, betonte Göppel.

