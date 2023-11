Babenhausen

Aus ehemaliger Arztpraxis wird Bestattungsinstitut

Ein Bestattungsinstitut arbeitet künftig am Hainweg in Babenhausen.

Ein Bestattungsinstitut zieht in ein Gebäude am Hainweg in Babenhausen.

Früher wurden in den Räumen Kranke behandelt, nun geht es darin um das Ende des Lebens: Ein Bestattungsinstitut zieht in eine ehemalige Arztpraxis am Hainweg in Babenhausen. Die Praxis des Internisten Dr. Hans-Peter Schröder, die schon vor einigen Jahren geschlossen wurde, wird künftig als Empfangs- und Ausstellungsraum genutzt. Im früheren Gymnastikraum findet ein Trauerbereich Platz. Die beiden Wohnungen im Haus bleiben erhalten und sollen von Angestellten bewohnt werden. Bestattungsinstitut in Wohngebiet Das Gebäude befindet sich in einem Wohngebiet. Ein Bestattungsinstitut, das als "nicht störender Gewerbebetrieb" gilt, sei dort ausnahmsweise zulässig, erklärte Bürgermeister Otto Göppel. Diese Ausnahme erteilte der Marktrat und stimmte der Nutzungsänderung samt Umbau zu - wenngleich mit dem Hinweis, dass die Werbetafel eigentlich erst nach dem Beschluss hätte aufgehängt werden dürfen. (stz)

