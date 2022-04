Babenhausen

vor 17 Min.

Babenhausen sucht einen neuen Pächter für die "Rössle"-Gaststätte

Das Rössle-Gebäude in Babenhausen. Die Marktgemeinde will einen neuen Pächter für die Gastronomie suchen.

Plus "Der Grieche am Schloss" hat zugemacht. Welche Pläne hat Babenhausen jetzt für das Restaurant im ehemaligen Zunfthaus an der Schrannenstraße?

Von Sabrina Karrer

Die Tage, an denen im "Rössle" Gyros und Zaziki serviert wurden, sind vorbei - zumindest vorerst: Das Restaurant "Der Grieche am Schloss" in Babenhausen hat seit Anfang des Jahres geschlossen. Die Immobilie an der Schrannenstraße gehört der Marktgemeinde. Was hat sie nun mit den Räumen vor?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen