Babenhausen

vor 53 Min.

Bauplätze, Kita-Plätze und Lärm: Das bewegt die Babenhauser

Plus Zahlreiche Themen werden bei der Bürgerversammlung in Babenhausen angesprochen. Bürgermeister Otto Göppel muss Bürgeranfragen wie am laufenden Band beantworten.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Bürgerversammlungen bieten die ideale Gelegenheit, Fragen und Wünsche vorzubringen. Diese Möglichkeit wurde heuer in Babenhausen rege genützt. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher im Rössle-Saal brachten am laufenden Band Wortmeldungen vor. Die Themen reichten von Sturmschäden im Gebiet Lindenberg, der künftigen Nutzung des Pfarrhofs Klosterbeuren sowie dem geplanten Baugebiet in diesem Ortsteil bis hin zu Beschwerden über Lärm und Dreck am neuen Parkplatz beim Schulzentrum und Parkverbotswünsche.

Ehe die Bürgerinnen und Bürger aber das Wort bekamen, gab Bürgermeister Otto Göppel einen umfassenden Bericht über die finanzielle Situation des Fuggermarktes. Laut diesem ist die Steuerkraftzahl Ende 2022 auf 1.442 Euro gesunken, liegt aber immer noch deutlich über dem Landesdurchschnitt von 1276 Euro. Der gemeindliche Schuldenstand belief sich zum 31.12.2022 auf 3,87 Millionen Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 671 Euro und liegt leicht unter dem Landesdurchschnitt von 689 Euro. 2022 war eine Kreditaufnahme von zwei Millionen Euro erforderlich, informierte Göppel. Weil bei vielen Projekten die Kosten deutlich nach oben gestiegen sind, müssten auch heuer wieder Darlehen in Anspruch genommen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen