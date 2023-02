Babenhausen

vor 4 Min.

Das Theaterfieber in Babenhausen steigt wieder

Plus Im Theater am Espach wird derzeit geprobt. Was die Laiendarsteller motiviert - und was ihnen bei der Arbeit an "Der Neurosenkavalier" so viel Spaß macht.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

In der Mitte der Bühne im Theater am Espach stehen eine breite Couch, ein Schreibtisch mit Stuhl und ein Garderobenständer. Mehr brauchen die Hobbyschauspieler des Theatervereins Babenhausen noch nicht. Ihre Texte haben sie im Kopf, und wenn es trotzdem mal einen Hänger gibt, hilft die in Hörweite sitzende Souffleuse Martina Seidel gern weiter. So kann sich das siebenköpfige Team konzentriert in die Boulevardkomödie „Der Neurosenkavalier“ von Gunther Beth und Alan Cooper hineinfinden. Dass die Akteure dabei auch Spaß haben, ist spürbar.

