Diskussion bei der Gewerberegion: Hat Babenhausen ein Parkplatz-Problem?

Plus Bei der Versammlung der Gewerberegion wird bemängelt, dass es in Babenhausen nur begrenzt Parkplätze gibt. In der Führungsriege gibt es Veränderungen.

Von Claudia Bader

Für die Gewerberegion Babenhausen steht 2025 ein großes Ereignis an: Der im Jahr 1900 als „Babenhauser Zeichenschule“ gegründete Verein, der sich ursprünglich der Ausbildung von Lehrlingen widmete, wird 125 Jahre alt. „Die Planungen für die Jubiläumsfeier im Mai 2025 laufen“, sagt Vorsitzender Kai-Uwe Bertram. Bei der Jahresversammlung wurden er und sein Stellvertreter Johannes Flach im Amt bestätigt. Während Armin Rothdach weiterhin die Kasse führt, übernimmt Waltraud Liedel das Schriftwesen von Heinz Kluth. Als Beisitzer komplettieren Peter Burghardt, Georg Steinle, Heinz Kluth, Marie-Therese Palige, Franz Salzgeber und Sandra Mikat das Gremium.

„Trotz mancher Probleme und Hindernisse war und ist die Gewerberegion bemüht, mit Ideen und Aktionen zu einem lebendigen Dorfleben beizutragen", sagte der Vorsitzende. Das vorhandene Geschäfts- und Warenangebot dürfe nicht ersatzlos verschwinden. „Wir unterstützen den An- und Umbau eines barrierefreien Babenhausen und sind offen für den Dialog mit den Entscheidungsträgern“, so Bertram weiter. Im Bereich "Auf der Wies" sollen zusätzliche Ladesäulen für die E-Mobilität aufgestellt werden.

