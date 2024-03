Babenhausen/Egg an der Günz

vor 18 Min.

"War immer ein Zugvogel": Magdalena Gürstler ist 100 Jahre alt

Ein Prosit zum 100. Geburtstag (von links): Silke Bolkart, die Geschäftsführerin von Seniorenzentrum und Ambulanter Krankenpflege in Babenhausen, Jubilarin Magdalena Gürstler und Sylvia Wolf, Gruppenleiterin der Tagespflege.

Plus Magdalena Gürstler hat in der Tagespflege im Seniorenzentrum Babenhausen einen besonderen Geburtstag gefeiert. Wie wird man 100 Jahre alt?

Von Claudia Bader

Einen konkreten Tipp, wie man wie sie 100 Jahre alt werden kann, hat Magdalena Gürstler zwar nicht. "Mich hat man mit Kraftfutter wie schwarzem Mus, Grießbrei und Haferflocken großgezogen", erzählt sie aber. Bei ihrer Geburtstagsfeier in der Tagespflege des Seniorenzentrums in Babenhausen genießt sie dann doch lieber ein Stück Torte. Aufgrund einer Erkrankung konnte sie dort erst eine Woche nach ihrem Wiegenfest mit dem Betreuerteam auf ihr besonderes Jubiläum anstoßen.

„Ich war immer ein Zugvogel“, sagt die Jubilarin. Geboren wurde sie am 18. März 1924 in Krugzell bei Altusried. „Meine Eltern hatten sechs Kinder und sechs Kühe“, erinnert sie sich. Wie viele junge Mädchen zu dieser Zeit hat sie nach der Schule keine Berufsausbildung absolviert, sondern bei Bauern als Magd gearbeitet. Beim täglichen Besuch der Molkerei in Legau hat sie ihren späteren Mann kennengelernt. „Er stammte aus Regensburg und arbeitete als Schweizer."

