Babenhausen

Ein musikalischer Appell für Weltfrieden und menschliche Solidarität

In der Pfarrkirche St. Andreas in Babenhausen wird am Sonntag, 17. März, eine kraftvolle Botschaft des Friedens und der Hoffnung erklingen.

Plus Die Liedertafel Babenhausen führt gemeinsam mit zwei weiteren Chören "The armed man: a mass for peace" auf. Es ist eine Reise durch verschiedene Emotionen.

Von Claudia Bader

Weltweit leiden Millionen Menschen unter Kriegen und Gewaltkonflikten. Was würde da musikalisch besser in die heutige Zeit passen als ein Appell für Frieden? Mit „The armed man: a mass for Peace“ des walisischen Komponisten Karl Jenkins bringen die Liedertafel Babenhausen, der Mozartchor Augsburg und die Schwäbische Chorgemeinschaft Ichenhausen genau das richtige Werk zur Aufführung. Die von Chorleiter Daniel Böhm konzipierte „Augsburger Fassung“ dieser kraftvollen Botschaft des Friedens und der Hoffnung wird am Sonntag, 17. März, in der Pfarrkirche St. Andreas erklingen. Beginn ist um 17 Uhr.

„The armed man – a mass for peace“ ist das weltweit gefeierte und am meisten aufgeführte Werk des noch lebenden Künstlers Karl Jenkins. Die von Daniel Böhm konzipierte „Augsburger Fassung“ ist einzigartig und zeichnet sich durch besondere Arrangements aus, die das musikalische Erlebnis noch intensiver machen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich auf eine Reise durch verschiedene Emotionen entführen lassen – von den düsteren Klängen des Krieges bis hin zu hoffnungsvollen Melodien des Friedens. „Jenkins' Komposition ist ein Appell an die Menschlichkeit und ein kraftvolles Plädoyer gegen Gewalt und Krieg“, sagt Chorleiter Böhm. Vor allem der Appell „nie wieder“ belehre alle, die Gefahr laufen, Kriege zu verherrlichen, auf unvergessliche Weise eines Besseren. „Die Konzertbesucherinnen und -besucher dürfen sich auf ein hochkarätiges musikalisches Erlebnis voller Emotionen, aber auch Momente zum tieferen Nachdenken freuen“, verspricht Böhm.

