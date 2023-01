Ein Prosit auf 2023 in Babenhausen

Plus Im vergangenen Jahr hat sich viel getan in Babenhausen. Beim Neujahrsempfang gibt es eine Vorschau auf ein nicht minder ereignisreiches 2023.

Eine Rückschau auf ein von großen Baumaßnahmen geprägtes Jahr sowie ein Vorausblick auf 2023. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause sind Bürgermeister Otto Göppel und seine Markträte gemeinsam mit Vertretern von kirchlichem und öffentlichem Leben sowie Bürgerinnen und Bürgern ins neue Jahr gestartet. Ein Prosit, gute Wünsche, flotte Blasmusikklänge und ein geselliges Beisammensein rundeten den traditionellen Neujahrsempfang im historischen Ambiente des Rössle-Saals ab.