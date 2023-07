Ein spielerischer Tag für Babenhausens Schülerinnen und Schüler

Einen Tag lang dreht sich für Mädchen und Buben in Babenhausen alles ums Spielen. Brettspiel-Klassiker kommen auch in Zeiten von Computer und Smartphone gut an.

Ob das „Spiel des Lebens“, das „verrückte Labyrinth“, „Vier gewinnt“, „Mensch ärgere dich nicht“ oder auch Schach und Mühle: In Zeiten von Computer und Handy sind diese Spiele bei manchen ein wenig in Vergessenheit geraten. Aber sie können spannend sein und riesigen Spaß machen. Das stellten zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Grundschule sowie der 5. und 6. Klasse an der Mittel- und Anton-Fugger-Realschule Babenhausen bei einem Spieletag in der Veranstaltungshalle des Schulzentrums fest.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Kreisjugendring (KJR) Unterallgäu mit dem Jugendzentrum in Zusammenarbeit mit der Jugendbildungsstätte (Jubi) und der Gemeindebücherei, dem Jugendbeauftragten sowie den Elternbeiräten der Schulen. Bereits im Rahmen des Unterrichts am Vormittag durften die einzelnen Klassen nacheinander eine Stunde lang Brett-, Karten-, Würfel- und viele weitere Gesellschaftsspiele ausprobieren. Zur Verfügung gestellt wurden diese von der Gemeindebücherei Babenhausen, mit dem Ziel, junge Menschen für sogenannte „haptische Spiele“ zu interessieren und vielleicht auch zu begeistern. Am Nachmittag kamen dann auch Eltern und andere Begeisterte zum Zug, wobei der "Juze-on-Tour-Bus" mit weiteren Möglichkeiten vor Ort war. Trotz Badewetters draußen wurde auch dieses Angebot rege angenommen.