Einbruch in Wertstoffhof in Babenhausen: Wer hat etwas beobachtet?

Jemand hat im Babenhauser Wertstoffhof Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Jemand ist am Wochenende in den Babenhauser Wertstoffhof eingestiegen und hat dort Geld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hebelte eine unbekannte Person die Bürotür auf, um ins Gebäudeinnere zu kommen. Dort nahm der Einbrecher oder die Einbrecherin eine Arbeitsmappe mit, in der Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich steckte. Die Polizeiinspektion Memmingen nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise aus der Bevölkerung unter den Rufnummern 08333/2280 oder 08331/100-0 entgegen: Wer hat zwischen Freitag und Sonntag im Bereich des Wertstoffhofs am Gänsberg verdächtige Menschen oder Fahrzeuge beobachtet? (AZ)