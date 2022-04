Gefährliche Tiere: Warum ein Bauer keine Kaimane besitzen darf

Plus Die VG Babenhausen verbietet einem Landwirt, exotische Tiere zu halten. Dieser wehrt sich vor Gericht – doch dem Richter reicht seine Begründung nicht.

In seinem Hauptberuf hat er eigentlich mit gewöhnlicheren Tieren zu tun. Denn der Mann, der nun vor dem Verwaltungsgericht Augsburg gegen die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen klagte, führt einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Vieh und einer Biogasanlage im Unterallgäu. Gleichzeitig begleitet ihn seit zwanzig Jahren eine Leidenschaft, die man getrost als extravagant bezeichnen kann. Denn der Unterallgäuer interessiert sich für seltene exotische Tiere, die laut dem bayerischen Gesetz unter die Rubrik "gefährlich" fallen. Zwei von ihnen wollte er bei sich zu Hause halten, die VG Babenhausen schob dem Vorhaben einen Riegel vor. Nun trafen sich beide Parteien vor Gericht.