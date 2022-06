Im Biergarten vor dem "Rössle" soll trotz Pächtersuche etwas los sein

Plus Aktuell gibt es keine Gastronomie in dem ehemaligen Zunfthaus. Markträte haben eine Idee, damit zumindest der Außenbereich nicht den Sommer über verwaist bleibt.

Seit April sucht Babenhausen einen neuen Pächter oder eine neue Pächterin für das Restaurant im historischen "Rössle"-Gebäude. Bisher ohne Erfolg. Wie Bürgermeister Otto Göppel sagt, gingen bis dato keine Bewerbungen ein. Die Räume im Eigentum der Marktgemeinde bleiben also erst einmal verwaist. Doch zumindest im Biergarten soll in diesem Sommer etwas los sein: Markträtinnen und Markträte haben eine Idee.