Babenhausen

In Babenhausen hagelt es Applaus und rote Rosen

Plus Kabarettistin Franziska Wanninger blickt in ihrem Programm "Für mich soll's rote Rosen hageln" auf die unterhaltsamen Facetten ihres Alltags und ist dabei auf einer Wellenlänge mit dem Publikum.

Von Claudia Bader

"Bevor der Babenhauser schmunzelt, hat sich der Münchner schon tot gelacht." Mit dieser anfänglichen Einschätzung hat sich Franziska Wanninger voll getäuscht. Denn bei ihrem Auftritt im Theater am Espach zeigten sich die leider nur wenigen Besucherinnen und Besucher überhaupt nicht als das vermutete "lätscherte Publikum" - im Gegenteil. Vom ersten Augenblick an hatte die aus München angereiste Kabarettistin leichtes Spiel, ihre Zuhörerinnen und Zuhörer bei guter Laune zu halten und wurde geradezu verschwenderisch mit Applaus überschüttet.

Landei in der Großstadt

Mit ihrem Solo-Programm "Für mich soll's rote Rosen hageln" präsentierte sie eine bunte Mischung von Alltagsbildern, gespickt mit Erfahrungen aus dem eigenen, kunterbunten Leben. Dieses hat sie vom heimatlichen Einödhof im oberbayerischen Altötting sozusagen als "Sozialexperiment" zunächst in ein Internat nach Deggendorf geführt. Dort hat sie viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen ("Wichtig ist, dass einer in der Klasse noch schlechter ist") und beim Weitsprung der Bundesjugendspiele ihren einzigen Übertritt geschafft. Entgegen der damaligen Behauptung des Mathelehrers sei aus ihr doch noch etwas geworden, resümiert die Kabarettistin. Schließlich habe sie während ihres einjährigem Aufenthalts in den USA Schauspiel, Germanistik, Amerikanistik und Lebenskunst studiert und wie Monica Lewinsky ein zweimonatiges Praktikum in Washington D.C. absolviert.

