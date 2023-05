Jugendlicher braust mit frisiertem Moped durch Babenhausen

Eine Polizeistreife wird in Babenhausen auf einen 17-Jährigen aufmerksam, der mit einem komplett umgebauten Kleinkraftrad ziemlich flott unterwegs ist.

Bei diesem Fahrmanöver wurden die Polizisten stutzig: Am Dienstagabend gegen 19 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Bahnhofstraße in Babenhausen der Fahrer eines Kleinkraftrades auf. Dieser war dem Polizeibericht zufolge "mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nur auf dem Hinterrad fahrend unterwegs". Kurz vor Klosterbeuren konnten die Beamten die Person zum Anhalten bewegen.

Der Jugendliche hatte auch keinen Führerschein

Es handelte sich demnach um einen 17-Jährigen, der sein Kleinkraftrad komplett umgebaut hatte. Diese Umbauten waren aber mit der Straßenverkehrszulassungsordnung nicht vereinbar. Außerdem besaß der Jugendliche keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizisten brachten ihn anschließend zu den Erziehungsberechtigten. Den 17-Jährigen erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)