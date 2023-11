Babenhausen

"Kita am Schloss" sammelt Geld für Spielgeräte über Crowdfunding

Wo auf dieser Luftaufnahme noch eine Baugrube abgebildet ist, soll im Mai 2024 die neue "Kita am Schloss" in Babenhausen eröffnen.

Plus Schwebetuch, Kletternetz, Schaukel: Reinhold Jungwirth hat große Pläne für die neue "Kita am Schloss" in Babenhausen. So möchte er sie in die Tat umsetzen.

Seit einigen Jahren ist die Kinderbetreuung in Babenhausen in Übergangslösungen und Zwischennutzungen untergebracht. 2024 ist damit Schluss: Eine Kindertagesstätte für rund 165 Kinder zieht auf das Babenhauser Schloss-Areal. Noch sind die neuen Räumlichkeiten eine große Baustelle, schon bald allerdings sollen in historischen Mauern moderne Spielmöglichkeiten geschaffen werden. Einen Großteil der Kosten für Turnhalle und Therapieraum – denn die Kita soll weiterhin auch als Inklusionseinrichtung dienen – übernimmt der Markt Babenhausen. Für die Ausstattung allerdings benötigt Kita-Leiter Reinhold Jungwirth die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger – und sucht sie auf unkonventionellem Weg.

In einem persönlichen Brief richtet sich Jungwirth, der momentan die Tagesstätte Guter Hirte leitet, an Bürgerinnen, Bürger und Gewerbetreibende. Er erinnert sie daran, wie prägend die ersten Lebensjahre seien. Den Kindern, die in der neuen "Kita am Schloss" betreut werden, möchte er ermöglichen, "ungezwungen und sicher zu spielen". Außerdem, so schreibt er im Mitteilungsblatt des Marktes, möchte er Rückzugsorte zum Entspannen, Nachdenken und Ratschen schaffen.

