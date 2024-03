Kolpingsfamilie veranstaltet Fahrradbasar in Babenhausen

Ende März wechseln Fahrräder, Bollerwagen und andere rollende Fahrzeuge in Babenhausen ihre Besitzer. Hier sind die Infos zum Basar der Kolpingsfamilie.

Die Kolpingsfamilie Babenhausen veranstaltet am Samstag, 23. März, von 13 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Dilo in der Mörikestraße einen Fahrradbasar. Verkauft werden Fahrräder aller Art und passendes Zubehör wie Kindersitze, Anhänger und Helme. Außerdem werden Bollerwagen und Kinderfahrzeuge wie Dreiräder und Tretbulldogs, Inline-Skates und Kinderwagen angeboten - kurzum: alles, was rollt.

Die Anlieferung ist am 23. März zwischen 9.30 und 11 Uhr vorgesehen. Die Anfahrt soll laut Veranstalter über die Ulmer Straße und Mörikestraße erfolgen. Dort kann auch geparkt werden. Die Verkaufsnummer wird bei der Anlieferung vergeben. Eine Nummer kostet zwei Euro und gilt für alle Artikel. Zehn Prozent des Verkaufserlöses behält die Kolpingsfamilie ein und nutzt das Geld für ihre gemeinnützige Arbeit.

Die nicht verkauften Artikel müssen zwischen 15 und 15.30 Uhr wieder abgeholt werden. Auch die Abrechnung erfolgt in diesem Zuge. Für beschädigte oder abhanden gekommene Artikel übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Die Kolpingsfamilie ist nur Vermittler, nicht Verkäufer der Ware.



Unter dem Motto „Mein Schuh tut gut“ kann man darüber hinaus gut erhaltene Schuhe zugunsten der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung spenden. Nähere Infos bei Reinhard Gschwind, Telefon 08333/923084, sowie unter www.kolping-babenhausen.de. (AZ)