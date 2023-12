Leckereien und festliche Stimmung in Babenhausen

Am Wochenende veranstaltete die Gewerberegion Babenhausen wieder ihren Kulinarischen Weihnachtsmarkt vor dem Rössle-Gebäude.

Der Duft von Glühwein, Bratwurst und vielen weiteren Köstlichkeiten hat am Samstag und Sonntag wieder viele Menschen zum stimmungsvoll geschmückten Budendorf rund um das ehemalige Gasthaus "Rössle" in Babenhausen gelockt. Dort fand der Kulinarische Weihnachtsmarkt der Gewerberegion Babenhausen statt. Der Plausch mit Freunden und Bekannten war für viele Besucherinnen und Besucher wohl die größte Freude. Außerdem stieß die an den Ständen gebotene Vielfalt an Geschenkideen, darunter viel Dekoratives und Nützliches, auf großes Interesse. Geradezu umringt war die Bühne. Dort versprühten Musik- und Gesangsgruppen mit weihnachtlichen Weisen Vorfreude auf das bevorstehende Fest.