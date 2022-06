Babenhausen

18:30 Uhr

Letzte Ruhe unter Bäumen: Bestattungswald bei Babenhausen öffnet

Lokal Das Haus Fugger betreibt ab kommender Woche im Unterallgäu die "Naturfriedhöfe Schwaben". Es sind die zwei ersten Angebote dieser Art in Mittelschwaben.

Von Sabrina Karrer

Auf den ersten Blick ist der Wald am Kreuzlesberg bei Babenhausen ein Forst wie jeder andere. Mit mal dicken, mal dünnen Baumstämmen. Mit Baumkronen, die an sonnigen Tagen ein Schattenspiel auf den Boden werfen. Erst auf den zweiten Blick fallen die Pfähle mit den nummerierten Plaketten auf, die alle paar Meter im Boden stecken. Bald sind sie mehr als bloße Markierungen: Orte, an denen Menschen trauern können, sich erinnern an Angehörige oder Freunde, die nicht mehr leben. Denn das Waldstück ist ab Mitte Juni ein Naturfriedhof – einer der zwei ersten in Mittelschwaben. Betreiber ist das Haus Fugger. Leopold Graf Fugger-Babenhausen hat bei einem Rundgang das Konzept und die Besonderheit daran erklärt.

