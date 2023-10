Nach Sturmschäden: Wie mit den verbliebenen Linden umgehen?

Bei einem Sturm stürzten Linden in Babenhausen um. Anwohner haben Sorge: Wie sicher sind die verbliebenen Bäume?

Bei einem heftigen Sturm im Sommer sind einige Linden im Bereich Lindenberg und Tafelmahd in Babenhausen entwurzelt worden. Anwohner machen sich nun Sorgen über die Standsicherheit der verbliebenen Bäume. Könnten sie beim nächsten starken Wind ebenfalls stürzen? Mit dieser Frage hat sich ein Baumpfleger befasst. Der Marktrat entschied über die nächsten Schritte.

Laut Bericht von Bürgermeister Otto Göppel standen die entwurzelten Linden in einer freien Windschneise und wurden von Orkanböen erfasst. Hinzukamen die geringe Wurzelmasse, Trockenstress in den regenarmen Sommermonaten und das Gewicht der Früchte in den Kronen.

Die vier Linden in Richtung Tafelmahd stehen dem Baupfleger zufolge geschützter, genauso wie die sechs Linden am Lindenberg. "Es ist nicht vorhersehbar, wann der nächste Sturm kommt, mit welcher Orkanstärke und wo eine Düsenwirkung entsteht", sagte Bürgermeister Göppel. "Dann könnten selbst gesunde, stabile Bäume brechen oder entwurzelt werden."

Der Marktrat beschloss, der Empfehlung des Experten folgend, die verbliebenen Bäume durch einen Kronenschnitt zu entlasten und künftig kleiner zu halten. Eine neue Bepflanzung mit Bäumen mit kleinen Kronen wie Kugelrobinien oder Apfeldorn lehnte das Gremium stattdessen ab. (stz)