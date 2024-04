Babenhausen

14:53 Uhr

Realschule Babenhausen wird 50: Ehemalige erinnern sich an die Anfänge

Plus Die Anton Fugger Realschule Babenhausen gibt es seit fünf Jahrzehnten. Eine Schülerin und ein Schüler der ersten Stunde erinnern sich an die damalige Zeit.

Von Claudia Bader

Die Babenhauser Realschule feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Ihre Anfänge liegen im Jahr 1969, als die Regierung von Schwaben beschloss, dass in Babenhausen eine staatliche Realschule entstehen soll. Die Umsetzung der Pläne verzögerte sich allerdings, wegen Kritik bezüglich der Kosten und der Gebietsreform, in deren Zuge Babenhausen 1972 dem Landkreis Unterallgäu zugeordnet wurde. Der Schulbetrieb startete 1973 in den Räumen der landkreiseigenen Landwirtschaftsschule auf dem Gelände der heutigen Jugendbildungsstätte - eine Übergangslösung, denn zu dieser Zeit wurde bereits das neue Schulzentrum gebaut. Im Schuljahr 1975/76 zogen dann 210 Realschülerinnen und Realschüler ins neue Gebäude. Zwei Ehemalige erzählen von der damaligen Zeit.

Rita Wenger aus Buch kann sich noch gut an ihr erstes Schuljahr in Babenhausen erinnern. „Wir waren damals froh, dass es in der näheren Umgebung unseres Heimatortes eine weiterführende Schule gab“, sagt die gebürtige Greimeltshoferin. Der Weg zur Schule war für sie nur fünf Kilometer lang. „Wenn der Bus mittags mal ausfiel, sind wir einfach Richtung Greuth gelaufen und sind dann fast immer von jemandem aus dem Ort mit nach Hause genommen worden.“ Sie ist damals in einer von zwei siebten Klassen gestartet. „Ich habe mich für den kaufmännischen Zweig entschieden“, erzählt sie. Die Parallelklasse sei gemischt gewesen: in kaufmännischer und mathematischer Ausrichtung. „Unsere Klassenzimmer waren natürlich nicht so modern wie heutzutage, aber für die damalige Zeit voll okay“, sagt die Bucherin.

