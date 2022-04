Babenhausen

vor 55 Min.

Sie holen Vergangenes in die Zukunft: Auszeichnung für zwei Babenhauser

Plus Barbara Kreuzpointner und Dieter Spindler sind geehrt worden. Das hat mit ihrer Begeisterung für die Babenhauser Geschichte zu tun, die auf andere überspringt.

Von Sabrina Karrer

Vergangenes in die Gegenwart holen und für die Zukunft erhalten: Das haben sich Barbara Kreuzpointner und Dieter Spindler aus Babenhausen zur Aufgabe gemacht. Für ihr besonderes Engagement in der Traditions- und Heimatpflege erhalten sie eine Anerkennung, die wenigen zuteil wird: Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten. Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder listet während der Verleihung die vielen Aktivitäten der beiden auf - angefangen bei der Gründung des Historischen Vereins Babenhausen über Schriften zur Ortsgeschichte bis hin zur aufwändigen Sanierung des Meisingerhauses, das als eines der ältesten Handwerkerhäuser in Schwaben gilt.

