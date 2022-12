Stimmungsvolle Adventslichter in Babenhausen

Es glitzert und funkelt am Fuggerweiher. Kommendes Wochenende geht es weiter mit der vorweihnachtlichen Aktion in Babenhausen.

An zahlreichen Bäumen funkelt und glitzert es. Dazwischen verströmen Feuerkörbe in der kalten Nacht Wärme und Licht. Es weist den entlang des Fuggerweihers führenden Weg, der alle paar Meter stimmungsvolle vorweihnachtliche Überraschungen bereit hält. Sie wurden wie bereits in den Vorjahren von Mitgliedern örtlicher Vereine und Organisationen, Schulen und Kindergärten sowie Privatpersonen mit Einfallsreichtum und Liebe zum Detail gestaltet.

Während Sängerinnen und Sänger der Liedertafel Babenhausen zwischendurch adventliche Weisen erklingen lassen, kann man für den aus Dachlatten der neuen Kita am Schloss gefertigten Baum eigene Weihnachts- und Neujahrswünsche formulieren. Blickfänge bilden auch der von Waldbesitzervereinigung, Jagdgenossenschaft und Bauernverband gestaltete Wagen, das von Seniorenzentrum und ambulanter Krankenpflege geschmückte Fenster, ein Pferch mit Schafen sowie ideenreiche Krippendarstellungen.

Die Adventslichter auf dem Gelände des Fuggerweihers werden noch am dritten Adventswochenende, Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, beleuchtet sein.