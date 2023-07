Tierklinik darf wegen Parkplatzmangel nicht erweitern

Plus Der Marktgemeinderat sieht die Klinik als Aushängeschild für Babenhausen. Trotzdem verweigert das Gremium die dringend gewünschte Erweiterung.

Weil sie ein „absolutes Aushängeschild“ für Babenhausen ist, wollen die Mitglieder des Marktrates, dass die Tierklinik an der Alpenstraße auch weiterhin bestehen bleibt. Allerdings soll die „ohnehin katastrophale“ Parkplatzsituation nicht noch verschärft werden, zeigten sich die Räte bei ihrer Sitzung einig. Deshalb konnten sie der Bauvoranfrage der Anicura Kleintierklinik auf Aufstockung des Gebäudes nicht zustimmen. Bis zu einer endgültigen Entscheidung will das Gremium nach einer sinnvollen Lösung Ausschau halten.

„Wir platzen aus allen Nähten“, verdeutlichte die Leiterin der Tierklinik, Dr. Nikola Medl, dem Ratsgremium. Um die dringend benötigten Räume für ihre Mitarbeiter zu schaffen, plane sie, das Gebäude um ein Stockwerk zu erhöhen. Im neuen Obergeschoss sollen auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern ein Zimmer für Mitarbeiter, eine Küche, ein Büro, ein Bad sowie Toiletten entstehen.