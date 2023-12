Unrat und Verwüstungen um die alte Babenhauser Turnhalle

Erneut gibt es Fälle von Vandalismus in Babenhausen - ausgerechnet am Weihnachtswochenende. Die Marktgemeinde hat Anzeige erstattet.

Die Spuren einer scheinbar vorweihnachtlichen Feier haben Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Samstag zwischen der alten Babenhauser Turnhalle und der Tennishalle hinterlassen. Zahlreiche Getränkedosen, Besteck, Kabel und gelbe Pylonen wurden hier gefunden. Außerdem haben unbekannte Personen am Schulparkplatz zum wiederholten Mal einige Verkehrsschilder umgerissen. Der Markt Babenhausen hat bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wie Bürgermeister Otto Göppel gegenüber unserer Redaktion mitgeteilt hat.

Fälle von Vandalismus gab es zuletzt immer wieder in Babenhausen: So hatten Unbekannte im Mai Steine in das frisch hergerichtete Wassertretbecken geworfen. Auf einer Baustelle wurde der Inhalt von Feuerlöschern versprüht. (AZ)