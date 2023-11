Babenhausen

06:45 Uhr

Wann geht es mit der Erweiterung des Babenhauser Rathauses los?

Plus Im Verwaltungsgebäude am Marktplatz in Babenhausen herrscht Platzmangel. Ein Anbau soll das ändern. Zunächst gibt es aber noch eine Aufgabe zu lösen.

Der Blick aus dem Fenster ist für manchen Mitarbeiter im Babenhauser Rathaus völlig anders als in den Jahrzehnten davor. Statt auf das ehemalige Remmele-Haus schauen sie auf braunen Boden und Bauzäune. Das Nachbargebäude im Süden wurde im Frühjahr abgerissen, um Platz für einen Rathaus-Anbau zu machen. Doch zuletzt hat sich wenig getan auf der nun freien Fläche an der Schrannenstraße. Wann geht es voran?

Hinter dem Rathaus, wo Parkplätze waren, fällt das Gelände steil ab. Das ist die Ursache, weshalb sich aktuell wenig verändert: "Wir haben vom Statiker die Aufgabe bekommen, den Hang zu stabilisieren, damit die Wände in Zukunft keine Risse bekommen", sagt Bürgermeister Otto Göppel auf Anfrage. "Wir müssen Bohrpfähle setzen." Der Auftrag sei unlängst vergeben worden, jedoch würden die Arbeiten erst in ein paar Wochen starten können. Übergangsweise wurde der Hang mit Planen bedeckt, damit der Boden bei schlechtem Wetter nicht ins Rutschen gerät.

