Winterpause endet: Bauarbeiten in Babenhausen gehen weiter

Der Ausbau der Babenhauser Ortsdurchfahrt geht weiter. Zwei neue Abschnitte sind dran. Für Autofahrer hat das Umwege zur Folge.

Die Winterpause ist vorbei, vielerorts laufen die Bauarbeiten wieder an – auch in Babenhausen. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt (Kreisstraße MN8) geht ab Dienstag, 8. März, weiter. Nun sind die beiden Abschnitte "Am Espach" und "Weinrieder Straße" an der Reihe. Dies teilt das Tiefbauamt am Landratsamt Unterallgäu mit. So wird zum Beispiel von der Baustelle betroffen sein, wer seine Kinder zum Schulzentrum bringen oder zu den Sportplätzen fahren will.

Ausbau der Babenhauser Ortsdurchfahrt soll bis Ende 2022 erledigt sein

Im ersten Abschnitt werden die beiden Seitenstraßen – Tirolerstraße und Griesbachstraße – an der Einmündung zur Kreisstraße komplett gesperrt. Die Arbeiten in diesem Bereich dauern bis Ende März. Der Verkehr wird innerörtlich umgeleitet.

Danach wird im zweiten Abschnitt die Weinrieder Straße von der Kreuzung zur Griesbachstraße bis zum südlichen Ortsende gesperrt. Diese Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende Oktober. Der Verkehr wird in Richtung Oberschönegg über Klosterbeuren und Egg an der Günz großräumig umgeleitet.

Wie berichtet, ist erst der kleinere Teil der Arbeiten beendet, im vergangenen Jahr wurde etwa ein Viertel davon ausgeführt. Bis zum Jahresende soll der Ausbau der Straße, der sich insgesamt über 700 Meter erstreckt, erledigt sein. Auch ein Radweg entsteht in diesem Zuge. Die Gesamtkosten liegen bei 1,55 Millionen Euro. Darüber hinaus ist es geplant, ein rund 2,2 Kilometer langes Stück der MN8 in Richtung Oberschönegg mit einer neuen Asphaltschicht zu versehen. Hierfür rechnet der Landkreis mit Kosten in Höhe von 700.000 Euro. (stz)

