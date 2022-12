Bellenberg widmet seinem Olympia-Helden Rudolf Mang jetzt eine Straße

Der "Bär von Bellenberg" und Olympia-Zweite und Weltrekordler von 1972 war Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde. Werden neben ihm auch weitere Persönlichkeiten gewürdigt?

Die Gemeinde Bellenberg nimmt ihren Ehrenbürger Rudolf Mang posthum in die Liste der nach verdienten Bürgern benannten Straßen auf. Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Umwidmung der Straße „Sportanlage“ in „Rudolf-Mang-Straße“. Zudem soll eine daneben anzubringende Tafel kurz über Bellenbergs herausragendsten Sportler informieren.

Damit hat das Gremium auf einen Antrag des Gemeinderats Wolfgang Schrapp reagiert, der die Widmung angeregt hat. Dazu soll auf Vorschlag des früheren Gemeinderats und Bürgermeisterstellvertreters Kurt Bucher das Straßenschild um eine Infotafel zu Rudolf Mang ergänzt werden. In dem Zuge will die Verwaltung auch prüfen, inwieweit andere nach Persönlichkeiten oder historischen Gegebenheiten benannte Straßen ebenfalls Zusatzschilder erhalten könnten.

Der Sportler Rudolf Mang aus Bellenberg hat mehrere Weltrekorde aufgestellt

Rudolf Mang hat im Gewichtheben mehrere Weltrekorde aufgestellt, zweimal an Olympischen Spielen teilgenommen und dabei in München 1972 die Silbermedaille gewonnen. Aufgrund dieser Erfolge erlangte der „Bär von Bellenberg“ nationale wie internationale Anerkennung. Er habe seinen Heimatort weltweit bekannt gemacht, hieß es im Gremium. Mang starb am 12. März 2018. „Bis heute bringen die Leute den Ort Bellenberg mit ihm in Verbindung“, waren sich die Räte einig.

Als Alternative stand auch die Überlegung an, die ASV-Halle des Athletik-Sportvereins nach ihm zu benennen, da Rudolf Mang direkt aus dem Verein komme. Doch es gehe um eine Würdigung seitens der Kommune, welche die Erinnerung an ihre verdienten Persönlichkeiten in den Straßenbezeichnungen lebendig halte. Über die Straßenwidmung sei vorab mit dem Athletik-Sportverein, dem Fußballverein und der Familie Mang gesprochen worden, so Bürgermeister Oliver Schönfeld.