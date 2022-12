Bellenberg

vor 49 Min.

Lesergeschichte: Ein Weihnachtsmärchen aus Bellenberg

Plus Unsere Leserin Heidi Jung hat sich eine Weihnachtsgeschichte ausgedacht: vom Streit zweier Fürstentümer, verschwundenen Kindern und einem glücklichen Ende.

Von Heidi Jung Artikel anhören Shape

Die kleinen Fürstentümer "Hohenwald“ und "Weites Land“ lagen so dicht beieinander, dass keiner genau wusste, wo das eine aufhörte und das andere anfing. Die beiden Fürsten, Johannes und Jonathan, waren Brüder und einander herzlich zugetan und wohlgesonnen. Brüderlich tauschten sie, was ihr jeweiliges Reich in Hülle und Fülle hervorbrachte, während es dem anderen daran mangelte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen