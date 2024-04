Nilfisk hat einen neuen Deutschlandchef und will sich neu ausrichten

Wulf Bunzel steht jetzt an der Spitze des Reinigungsgeräteherstellers Nilfisk in Bellenberg. Der Wechsel hat auch mit der Bedeutung des deutschen Marktes zu tun.

Der Reinigungsgerätehersteller Nilfisk hat einen neuen Deutschlandchef. Die Neuausrichtung in der deutschen Zentrale in Bellenberg begründet der internationale Konzern mit Hauptsitz in Dänemark mit der wachsenden Bedeutung des deutschen Marktes und dessen klare Neuausrichtung auf die Zufriedenheit der Kundschaft.

Zum 1. März hat Wulf Bunzel, 58, einer Mitteilung zufolge die Geschäftsführung der Nilfisk GmbH in Deutschland übernommen. Bunzel bringe "solide Erfahrungen in der erfolgreichen Führung funktionsübergreifender Teams" mit, beschreibt Christopher Riau, Executive Vice President für Europa, den Nahen Osten und Afrika beim Nilfisk-Konzern. "Sein Streben nach Leistung durch Kundenorientierung kommt unseren Mitarbeitern und Kunden bereits jetzt zugute", lobt Riau weiter. Auf der Agenda des Managers stehe die unternehmerische wie vertriebliche Neuaufstellung in Richtung Kundenorientierung und -nähe. Zu den ersten Investitionen in den Standort Deutschland gehört nach Angaben von Nilfisk die Eröffnung von zwei neuen Kompetenzzentren mit dem Ziel, Beratung, Unterstützung und Service näher zu Kunden und Beschäftigten zu bringen und die Entwicklung des Marktes aktiv voranzutreiben.

Wulf Bunzel wurde zum neuen Geschäftsführer von Nilfisk Deutschland ernannt. Foto: Nilfisk

Wulf Bunzel ist neuer Deutschlandchef bei Nilfisk in Belllenberg

Wulf Bunzel begann seinen beruflichen Werdegang 1984 mit einer Laufbahn als Fernmelde-Offizier sowie dem Studium der Elektrotechnik und Elektronik an der Offiziershochschule in Zittau. Nach dem Fall der Mauer startete er eine Vertriebskarriere und übernahm mit der Zeit führende Positionen in der Informations- und Telekommunikationsbranche. In seiner letzten Station vor seinem Eintritt in die Nilfisk-Organisation war Bunzel von 2016 bis 2024 bei Bosch Sicherheitssysteme GmbH tätig – zunächst als Vertriebsdirektor, ab 2020 als General Manager für das operative Geschäft der Security-Sparte in der Südhälfte Deutschlands. In dieser Funktion richtete er seinen Verantwortungsbereich konsequent auf die Bedürfnisse und Strukturen seiner Kunden aus und baute das Servicegeschäft nachhaltig auf.

Mit seinem Start beim Bellenberger Reinigungsgerätespezialisten Nilfisk tritt Wulf Bunzel nach eigenen Angaben seinen Traumjob an – in einem gesunden, mittelständischen Unternehmen, in dem er viel bewegen könne. "Gemeinsam mit meiner Mannschaft werden wir die Neuaufstellung und Wachstumsstrategie im deutschen Markt konsequent fortsetzen", kündigt der neue Deutschlandchef an. Nichts stehe dem Erfolg im Wege. Man biete Spitzenprodukte an, habe ein Serviceteam auf dem neusten Stand, eine erstaunliche Innovationskultur und – als wichtigsten Erfolgsfaktor – motivierte und kompetente Mitarbeitende.

Einer der weltweit größten Anbieter professioneller Reinigungstechnik

Nilfisk GmbH in Bellenberg gehört zur dänischen Nilfisk A/S, einem der weltweit größten Anbietern professioneller Reinigungstechnik mit einem Umsatz von 1033,6 Millionen Euro im Jahr 2023 sowie rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Produziert wird in Bellenberg bereits seit fast 20 Jahren nicht mehr, in der deutschen Zentrale befindet sich die Verwaltung. (AZ/mase)