Bellenberg

vor 3 Min.

Wie die Maikäfer unter den Maibaum kommen

Der Frauenbund Bellenberg nutzt die Küche der Uli-Wieland-Schule in Vöhringen, um Maikäfer zu backen. In der zweiten Reihe von links jeweils mit weißer Schürze: Irene Schmid und Franziska Bucher.

Plus Der Frauenbund Bellenberg hat sich vor mehr als 30 Jahren ein besonderes Backwerk einfallen lassen. Dieses ist seitdem fester Bestandteil der Maifeiern im Ort.

Von Regina Langhans

Wie bestellt schwärmen am Vorabend zum 1. Mai in Bellenberg die Maikäfer aus. Wenn am Dienstag, 30. April, um 18 Uhr auf dem Festplatz rund um den Maibaum die traditionelle Feier beginnt, warten die hell und dunkel glasierten Käfer mit einer Auflage von 500 Stück auf Abnehmer und Abnehmerinnen. Manche kämen sogar von auswärts oder frühzeitig, um auch wirklich Maikäfer zu erhaschen, weiß Irene Schmid, Vorsitzende des Frauenbunds Bellenberg. Seit mehr als 30 Jahren fänden sie reißenden Absatz.

Heuer waren rund 20 Maikäferbäckerinnen sowie zwei Helfer im Einsatz, und gebacken wurde von morgens bis abends in der Schulküche der Uli-Wieland-Schule in Vöhringen. Routine und ausgeklügelte Logistik tragen bei ihrem süßen Handwerk dazu bei, dass am Abend 500 Exemplare fix und fertig zum Verkauf bereitliegen. Der Erlös geht nach Brasilien an die Kooperative „Pedro Segundo“, welche Frauen zur Selbsthilfe unterstützt. Es passt zum Frauenbund Bellenberg, der über einen privaten Kontakt einige sogar selbst kennengelernt hat und ihnen seitdem die Einnahmen spendet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen