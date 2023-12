Bergenstetten

vor 37 Min.

St. Nikolaus hat in Bergenstetten ein weißes Gewand bekommen

Plus Die Kirche im kleinsten Ortsteil von Altenstadt ist saniert worden. Möglich gemacht hat dies der Gemeinschaftssinn im Ort.

Von Zita Schmid Artikel anhören Shape

Der 6. Dezember ist für die Gläubigen in Bergenstetten ein ganz besonderer Tag - denn ihre Kirche ist dem Heiligen Nikolaus geweiht. Dieses Jahr ist der Gedenktag des Heiligen ein ganz besonderer, denn wenn am kommenden Sonntag, 10. Dezember, das Patrozinium gefeiert wird, gibt es an diesem Tag noch einen weiteren Grund zum Feiern: Die Sanierung der Kirche in dem kleinsten, etwa 120 Einwohner zählenden Ortsteil von Altenstadt, ist abgeschlossen. Der Gemeinde habe hier zusammengestanden, freut sich Johanna Roth, Verwaltungsleiterin in der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt.

Im Spätsommer 2022 beschädigte heftiger Hagel die westliche Fassade und die Eingangstür der kleinen Kirche, die als Filialkirche zur Kirchenstiftung Sankt Martin Herrenstetten gehört. Zusätzlich erbrachte eine Begehung, dass die Brüstungshöhe der Empore nicht mehr den gängigen Vorschriften entspricht. Dies alles musste in Angriff genommen werden. Wie Johanna Roth berichtet, bei angespannter Haushaltslage, bedingt durch die gerade durchgeführte Kirchenhangsanierung in Herrenstetten und auch die gestiegenen Energiekosten.

