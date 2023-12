Buch

Buch hat jetzt eine Ampel mit modernster Technik

Stefan Greineder (links) und Peter Schorer (rechts) vom Staatlichen Bauamt testen gemeinsam mit Bürgermeister Markus Wöhrle die neue Fußgängerampel in Buch.

Plus Bürger wünschten sich schon lange eine Fußgängerampel statt eines Zebrastreifens in der Obenhauser Straße in Buch. Die neue Anlage reagiert ohne Berührung.

Auf den Schalter drücken und auf das Signal warten - jedes Kind kennt die Vorgehensweise, um eine Fußgängerampel zu aktivieren. An der neuen Ampel in der Obenhauser Straße in Buch kommt das Signal auch ohne Tastendruck: Berührungsfrei kann durch Vorhalten der Hand das grüne Licht angefordert werden. Nicht nur die moderne Technik erfreut den Bürgermeister. Er ist vor allem glücklich darüber, dass es nun endlich gelungen ist, die Anlage nahe der Einmündung des Siedlerwegs aufzustellen.

Schon seit etlichen Jahren habe es in Teilen der Bevölkerung den Wunsch gegeben, den Zebrastreifen an der Stelle durch eine Ampel zu ersetzen, sagt Markus Wöhrle. Schließlich überqueren auf dem Weg zur Grund- und Mittelschule, zur Kita Purzelbaum und zur Rothtalhalle zahlreiche Kinder und Erwachsene die Obenhauser Straße. Doch der Markt Buch hat regelrecht für die Lichtsignalanlage oder Fußgängerschutzanlage, wie es in schönem Beamtendeutsch heißt, kämpfen müssen. Die Zahl der Querungen war in früheren Jahren nicht hoch genug, deshalb sah das Landratsamt Neu-Ulm als zuständige Behörde keine Notwendigkeit zu handeln.

