Der Brunnenbau östlich von Ritzisried kann starten

Plus Die Gemeinde Buch braucht immer mehr Wasser. Damit ein neuer Brunnen so rasch wie möglich gebaut werden kann, gibt es nun eine besondere Erlaubnis.

Um dem zunehmenden Wasserverbrauch in der Gemeinde gerecht zu werden, errichtet der Markt Buch im Waldgebiet östlich des Ortsteils Ritzisried einen weiteren Trinkwasserbrunnen. Weil der Kommune laut Bürgermeister Markus Wöhrle hier die Zeit davon läuft, hat das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth die Möglichkeit eingeräumt, den Brunnenbau am geplanten Standort Buch IV der Errichtung von Grundwassermessstellen vorzuziehen.