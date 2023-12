Randalierer hinterlässt Schäden an geparkten Autos

Gäste einer Weihnachtsparty in Obenhausen erleben eine böse Überraschung: Eine unbekannte Person hat ihre Autos mutwillig beschädigt.

Eine böse Überraschung haben Gäste einer Party erlebt, die am Samstagabend in Obenhausen gefeiert wurde. Einige der Gäste parkten ihre Autos in der nahegelegenen Straße Zur Unteren Mühle. Am folgenden Tag stellten zwei Fahrzeugbesitzer gegen 13.45 Uhr fest, dass ihre Autos in der Nacht beschädigt worden waren. Am schwarzen BMW einer 29-Jährigen wurden alle Wischerblätter entwendet. Zudem hatte eine unbekannte Person gegen die hintere linke Türe des Fahrzeugs getreten, sodass diese im betreffenden Bereich verkratzt wurde.

Auch am Auto eines 19-Jährigen ließ der bislang unbekannte Täter alle Wischerblätter mitgehen. Damit gab er sich jedoch ebenfalls nicht zufrieden. Er riss außerdem noch den Griff der hinteren linken Türe des grauen BMWs vollständig ab und beschädigte den Griff der Vordertüre auf der gleichen Seite. Auch die Antenne des Autos wurde abgerissen.

Die Polizei gibt die Schadenshöhe am Wagen der 29-Jährigen mit etwa 1500 Euro an, die am Auto des 19-Jährigen mit etwa 1000 Euro. Mögliche Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefon 07303/ 9651-0 zu melden. (AZ)