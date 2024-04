Illertissen

08:03 Uhr

Neue Pächter fürs Café Cockpit: Hausgemachte Torten sind die Spezialität

Plus Dietmar Mayer und Vlado Levacic sind die neuen Pächter der Gastronomie am Illertisser Flugplatz. Was den Reiz des Standorts ausmacht und welche Pläne sie haben.

Von Manuela Rapp

Schwarzwälder Kirsch, Käsesahne, Himbeersahne: Schon die Vorstellung allein wird Tortenliebhabern den Mund wässrig machen. Dietmar Mayer hingegen nennt es schlicht das „kleine Programm unter der Woche". Scheint am Wochenende die Sonne, dann geht der neue Pächter des Café Cockpit am Illertisser Flugplatz erst so richtig in die Vollen. Neulich, bei gutem Wetter, seien es 18 Torten plus Obstkuchen gewesen. „Alles selbst gemacht“, sagt der 58-Jährige. Natürlich – ist er doch gelernter Bäcker. „Ich mache meine Kuchen anders, nicht so, wie sie jeder hat“, beschreibt er das Markenzeichen des Lokals.

„Viele Illertisser wissen gar nicht, dass hier draußen ein Café ist“, bedauert Dietmar Mayer. Zusammen mit seinem Kompagnon Vlado Levacic hat er den gastronomischen Betrieb vom örtlichen Luftsportverein gepachtet. „Die Anlaufzeit war schwierig“, resümiert Levacic, 65 Jahre alt, über die Anfänge im März. Doch jetzt laufe es gut. Die Gäste, darunter viele Stammkundinnen und Stammkunden, fühlten sich bei ihnen wohl. Es kämen Leute aus allen Schichten der Bevölkerung: „Bei uns gibt es keine Unterschiede, alle sind gleich“, erklärt Mayer, der mit seiner Frau in Mindelheim auch einen Salon für Thaimassage betreibt.

