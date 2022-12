Dattenhausen

12:15 Uhr

Nicht nur das Wetter bremst die Straßenbaustelle in Dattenhausen

Die Straßenbauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Dattenhausen können fortgesetzt werden, sobald es die Witterung zulässt. Der Gehweg soll auf die neue Mauer hochgesetzt werden. Die Straßenplanung bleibt bestehen.

Plus Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Doch die ursprüngliche Planung weist offenbar Fehler auf. So geht die Gemeinde Altenstadt jetzt mit dem Problem um.

Von Armin Schmid

Die Straßenbaustelle an der Ortsdurchfahrt in Dattenhausen ruht derzeit. Doch es war nicht nur der Wintereinbruch mit Schneefällen, der das Projekt ausgebremst hat. Offenbar ist auch die ursprüngliche Planung im Bereich der Heilbachstraße nicht optimal umsetzbar. "Der Plan passt so nicht, wir wollen es anders machen", sagte Bürgermeister Wolfgang Höß in der Sitzung des Bauausschusses.

