Dettingen/Kellmünz

vor 40 Min.

Künstler antwortet mit Plakat auf Schild "Hitler und die Grünen"

Plus Ein Schild auf einem Betriebsgelände in Kleinkellmünz hatte Entsetzen ausgelöst, später wurde es ausgetauscht. Künstler Adi Hösle erklärt seine Reaktion darauf.

Von Sebastian Mayr

Eigentlich sollte das Plakat am 8. Mai hängen, am Jahrestag des Kriegsendes in Europa. Das hätte gut gepasst, findet Adi Hösle. Es gehe schließlich um den bewussten Umgang mit der deutschen Geschichte. Der Künstler hat ein Plakat gestaltet, das für zehn Tage an einer Werbetafel im Dettinger Ortsteil Kleinkellmünz hängen soll. Zu sehen sind eine stehende und eine liegende Bügelverschlussflasche und die Aufschrift: "Lieber Hopfen & Malz in braunen Flaschen, als braune Flaschen, bei denen Hopfen und Malz verloren sind". Das Plakat ist die Reaktion auf ein Schild, dessen Aufschrift Aufsehen und Entsetzen ausgelöst hatte.

Der Kellmünzer Unternehmer und Gemeinderat Thomas Obermüller hatte auf dem Grundstück seines metallverarbeitenden Betriebs in Kleinkellmünz eine Tafel mit dem Schriftzug "Hitler und die Grünen darf unserem Land nie wieder passieren" angebracht. Im Gespräch mit unserer Redaktion hatte Obermüller behauptet, er vergleiche Hitler und die Grünen nicht direkt. Er setze nur manche Sachen gleich, die jetzt ähnlich seien wie damals. Nach wenigen Tagen tauschte Obermüller das Schild wieder aus. Mit der Aufschrift habe er nur zur Sprache bringen wollen, was die Grünen seiner Meinung nach mit dem Land derzeit anstellen. Zu lesen war danach die Aufschrift "Grünwähler haben hier Hausverbot", die Obermüller bereits Monate zuvor auf seinem Grundstück angebracht hatte – und die ebenfalls Diskussionen hervorgerufen hatte. Der Unternehmer selbst sagte unserer Redaktion, der Zuspruch habe in beiden Fällen überwogen.

