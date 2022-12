Mann verletzt: Polizei ermittelt nach Streit in Wohnheim in Diepertshofen

Ein Mann behauptet gegenüber der Polizei, von einem Mitbewohner mit einem Messer verletzt worden zu sein. Der angebliche Täter erzählt es völlig anders.

Zu einem handfesten Streit ist es am Montagabend in einem Wohnheim im Pfaffenhofer Ortsteil Diepertshofen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, gab es zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei 26 und 32 Jahre alten Bewohnern. Ein 23 Jahre alter Mitbewohner kam hinzu und wollte den Streit schlichten. Dabei sei er vom Älteren mit einem Messer verletzt worden, sagte er gegenüber der Polizei. Der Mann erlitt einen kleinen Schnitt am Unterarm, der im Krankenhaus versorgt wurde. Der angebliche Täter behauptete, dass sich der Sachverhalt völlig anders zugetragen habe.

Bei einem zweiten Besuch im Wohnheim erteilt die Polizei einen Platzverweis

Gute zwei Stunden später wurde die Polizei erneut in das Wohnheim gerufen. Laut Polizeibericht hatten die zuvor Beteiligten erneut Streit. Die Beamten konnten diesen schlichten und erteilten dem 32-Jährigen einen Platzverweis. Nun wird ermittelt, was in dem Wohnheim wirklich passiert ist. (AZ)