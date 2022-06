Das kosten Gewerbeflächen auf dem Amann-Gelände in Dietenheim

Lokal Auf dem Gelände der ehemaligen Textilfirma bietet die Stadt Dietenheim Flächen an. Jetzt steht fest, wie hoch der Preis für die Käufer sein wird.

Das Bebauungsplanverfahren für das ehemalige "Amann-Gelände" ist abgeschlossen. Für die Fläche, auf der früher die gleichnamige Textilfirma stand und welche die Stadt Dietenheim gekauft hat, können damit jetzt die Verkaufspreise für Gewerbe- und Mischgebietsflächen kalkuliert werden.